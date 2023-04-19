Фото: объединенная пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

В Брянске жителя Новошахтинска, пытавшегося вступить в состав ВСУ, заключили под стражу. 23-летний мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

По версии органа дознания, 14 апреля этого года мужчина для вступления в состав ВСУ попытался пешком незаконно пересечь Государственную границу Российской Федерации с Украиной в обход установленных и открытых пунктов пропуска на территории Стародубского района. Однако его задержали пограничники.

- Советский районный суд Брянска постановил заключить подозреваемого под стражу до 14 мая 2023 года, - говорят в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. - Постановление суда не вступило в законную силу.