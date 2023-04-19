В Брянске водитель иномарки проскочил «на красный» и врезался в легковушку

В Володарском районе Брянска водитель иномарки проскочил «на красный» и врезался в легковушку. ДТП произошло во вторник, 18 апреля, около половины первого ночи на улице Никитина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля «Школа Октавиа» ехал по улице Никитина со стороны улицы Речной. Поворачивая налево на улицу Пушкина, он проигнорировал запрещающий. Красный. Сигнал светофора и врезался в ВАЗ 211540.

Им управлял 34-летний мужчина. Он ехал прямо со стороны улицы Мичурина в сторону улицы Речной.

- В ДТП телесные повреждения получила 29-летняя пассажирка иномарке, - говорят в Госавтоинспекции. – Ей назначили лечение и отпустил домой. У водителя иномарки не было полиса ОСАГО.