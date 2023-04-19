Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 22 апреля пройдет общегородской субботник. В областном центре продолжается месячник по благоустройству и экологии. В основном все организации и предприятия дружно приводят в порядок свои территории и здания. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Однако, есть претензии к предпринимателям. Неубранная территория (или отсутствие мусорных урн возле магазинов и салонов), надписи на фасадах, сломанная тротуарная плитка, неблагоустроенные или неотремонтированные подходы. Есть предприниматели, которые оперативно реагируют на предупреждения и наводят у себя порядок. Но есть и безразличные. В отношении их придется вмешаться управлению по муниципальному контролю для оформления представления, которое может стать поводом обращения в суд за неисполнение Правил благоустройства города.

- В отделе по торговле надеются, что все предприниматели наведут порядок до окончания месячника, например, в ходе очередного общегородского субботника, который намечен на 22 апреля, - говорят в мэрии города.