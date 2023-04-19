Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Жуковском районе на пожаре в жилом доме хозяин обжег руки. Сигнал о возгорании в поселке Красный Бор на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 19 апреля около четырех часов утра. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На место пожара выезжали три пожарные машины. Установили, что горит жилой дом и хозяйственные постройки.

- В 04:38 пожар локализовали, в 05:10 –потушили полностью, - говорят в МЧС. – С огнем боролись три пожарных ручных ствола. Причину возгорания устанавливают.