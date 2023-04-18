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НовостиОбщество18 апреля 2023 16:45

В Брянской области ищут 79-летнюю Людмилу Целуйко

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 79-летнюю Людмилу Целуйко. Женщина пропала в Сельцо 17 апреля. Она ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Была одета в черную удлиненную куртку, черные штаны, серые кроссовки, коричневую вязаную шапку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Людмиле Целуйко, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.