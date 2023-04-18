На брянских отремонтированных дорогах выявили дефекты на площади 3,9 тыс. квадратных метров

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

На брянских отремонтированных дорогах выявили дефекты на пощади 3,9 тысячи квадратных метров. Больше 2,5 миллиона квадратных метров отремонтированных дорог в областном центре находятся на гарантии. Капитальный ремонт на этих магистралях проводили с 2018 по 2022 годы. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Больше всего претензий к объектам ООО «Спектр Брянск Строй», сегодня они, как и все остальные подрядчики, за свой счет устраняют недостатки, -рассказал глава региона.

Большими картами делают дороги, которые эксплуатируют третий-четвертый год . Они находятся на улицах Калинина, Красноармейская, Литейная вместе с кольцом. Также устраняют аварийную ямочность на Станке Димитрова, Почтовой, Речной. С 20 апреля начнет работу комиссия по приемке.

Александр Богомаз дал поручение главам всех муниципальных образований к 1 мая завершить ямочный ремонт дорог в районных центрах и в Брянске.