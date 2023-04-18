В Брянской области в 2023 году отремонтируют 48 переездов. Девять из них отремонтируют в областном центре. Об этом сообщают в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Железнодорожники приведут в порядок переезды в Дятьковском, Жуковском, Суземском, Карачевском и Унечском направлениях. Заасфальтируют проезжую часть, относящуюся к зоне обслуживания ОАО «РЖД». Также на 14 железнодорожных переездах заменят светоотражающие столбики, на четырех – вырубят сорную растительность. На переезде в Карачеве проведут капитальный ремонт, в который войдет замена резинокордового покрытия, устройств заграждения и шлагбаума.

- Ремонт переездов проводится в период специальных технологических «окон», во время которых движение через переезд организуется в реверсивном режиме, - говорят в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД. - Если такой возможности нет, то работы проводятся преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства

для водителей.

Автомобилистов просят отнестись к ремонтным работам с пониманием.