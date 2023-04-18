В Брянской области пройдет молодежный фестиваль «Под облаками»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области с 21 по 23 апреля пойдет межрегиональный фестиваль учащейся молодёжи и туристской общественности «Под облаками». Он состоится в поселке Шибенец, на базе оздоровительного лагеря «Искорка». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В молодежном мероприятии желают принять участие команды предприятий, частных организаций, высших и средних образовательных учреждений, общественных организаций из Камышина, Наро-Фоминска, Курска, Дятьково, Климово, Новой Ладоги, Москвы и другие.

Юношей и девушек ждут традиционные турэстафеты и соревнований по спортивному ориентированию, Кроме того - командные конкурсы: «Лабиринт», «Лесной биатлон», «Испытай себя», а также личные первенства в поднятии гири, дартсе, скалолазании, вождении велосипеда, стрельбе, соревнованиях на верёвочном городке, вязке узлов, жумаринге, шашках.

Также у молодежных команд будет возможность сыграть в футбол, померятся силой в перетягивании каната. В рамках фестиваля пройдут конкурс визиток и конкурс капитанов, прозвучат песни у костра, проведут интеллектуальный конкурс, фотоконкурс, конкурсе арт-объектов и видеороликов.

Программу фестиваля можно увидеть здесь.

Возрастное ограничение – 12+