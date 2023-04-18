В брянском Новозыбкове водитель иномарки проскочил «на красный» и врезался в другую иномарку

В брянском Новозыбкове водитель иномарке проскочил «на красный» и врезался в другую иномарку. ДТП произошло 17 апреля около двух часов дня на регулируемом перекрестке

Улиц Комсомольской и 307 дивизии. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля «Хонда» ехал в сторону улицы Чапаева. Он проскочил на запрещающий, красный, сигнал светофора и врезался в «Форд Фокус». Им управлял 32-летний водитель. Он ехал по улице Комсомольской от улицы Садовой, в сторону улицы Полевой на зеленый сигнал светофора.

- В ДТП 36-летняя пассажирка автомобиля «Форд» получила перелом носа, - говорят в Госавтоинспекции. - Женщину госпитализировали. Он ехала на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.