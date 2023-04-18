Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянском Новозыбкове 61-летний мужчина в ссоре зарезал знакомого. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что вечером восьмого апреля местный житель находился в доме своей знакомой по улице Интернациональной. Между ним и их общим знакомым вспыхнула ссора. В гневе подозреваемый схватил нож и ударил оппонента в левую область груди. Потерпевший умер на месте происшествия.

Следователи осмотрели место преступления, изъяли следы преступления, назначили судебные экспертизы.

- Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу, - говорят в Следственном комитете.