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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 8:01

В брянском Новозыбкове 61-летний мужчина в ссоре зарезал знакомого

Фигуранта заключили под стражу
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянском Новозыбкове 61-летний мужчина в ссоре зарезал знакомого. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что вечером восьмого апреля местный житель находился в доме своей знакомой по улице Интернациональной. Между ним и их общим знакомым вспыхнула ссора. В гневе подозреваемый схватил нож и ударил оппонента в левую область груди. Потерпевший умер на месте происшествия.

Следователи осмотрели место преступления, изъяли следы преступления, назначили судебные экспертизы.

- Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу, - говорят в Следственном комитете.