В Брянской области остаются затопленными 153 домовладения и участок дороги

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области остаются затопленными 153 домовладения Брянске, в Брянском и Трубчевском районах, а также участок дороги. Уровень воды в брянских реках за сутки снизился от трех до 19 сантиметров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Затоплен участок дороги , ведущий к садовому товариществу «Деснянское».

Напомним, пик половодья в Брянске преодолели. С 11 апреля в Брянске отменили режим «Чрезвычайная ситуация», введенный из-за паводка.