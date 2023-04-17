Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске инженера коммерческой организации осудят за подкуп. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что с марта 2020 по февраля 2021 года, будучи инженером по надзору за строительством отдела контроля качества коммерческой организации, он получил от представителей трех других коммерческих организаций 565 тысяч рублей за оперативное и беспрепятственное подписание актов о приемке работ по договорам строительного подряда.

Преступление выявили сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области.

- Расследование завершили, - говорят в Следственном комитете. – Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.