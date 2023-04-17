Эксперт Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» пояснила об особенностях диагностики и лечения случной болезни лошадей

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Лошади сыграли наибольшую роль в жизни человека, чем любое другое одомашненное животное. Они используются практически во всех сферах человеческой деятельности. Организм этого млекопитающего имеет свои особенности, представление о которых необходимо иметь каждому человеку, который мечтает приобрести гнедую. Существует заболевание, которое проявляется у непарнокопытных животных. Протекает оно хронически, а погибнуть от него может много особей. О случной болезни лошадей, симптомах и лечении рассказывает заведующая отделом серологии и лептоспироза Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Вера Малявко.

Что такое случная болезнь?

Случная болезнь лошадей — инвазионная болезнь, вызываемая кровепаразитом Trypanosoma equiperdum, протекающая преимущественно хронически. Возбудитель болезни в основном передается половым путем при случке больных лошадей со здоровыми, при искусственном осеменении спермой, содержащей возбудителя болезни, а также механически –– через предметы ухода, руки, различные инструменты, предметы ухода за лошадьми. Заболевание животных наблюдают в любое время года.

Симптомы болезни

Инкубационный период заболевания длится долго, около 3-4 недель (иногда занимает 2-3 месяца), а в 25% случаев инфекция протекает бессимптомно. При проявлении признаков клиническая картина протекает в три этапа, каждый из которых имеет свои особенности.

Первый период (период отеков), когда обнаруживается отечность репродуктивных органов и нижней части живота у кобыл и жеребцов. Размер отека может быть разным, а на ощупь пораженные ткани имеют нормальную температуру и безболезненны. При осмотре кобыл выявляются узлы и язвы на слизистых оболочках, которые оставляют после себя депигментированные участки.

Второй период (период кожных явлений), когда к уже имеющимся клиническим признакам болезни у лошадей присоединяются симптомы заболевания нервной системы. На кожных покровах появляются так называемые талерные бляшки – специфические признаки заболевания. Это овальные образования, которые внезапно появляются и исчезают на протяжении нескольких часов (реже суток). Кожа в месте поражения приобретает повышенную чувствительность, и при прикосновении к ней лошадь начинает волноваться.

Третий период (период параличей) у больных случной болезнью лошадей наступает при появлении ухудшения общего состояния лошади, кратковременной лихорадке. На последней стадии у больного животного наблюдается потеря аппетита, параличи и парезы губ, ушей, век, крупных мышц. Отмечается слабость и истощение.

Диагностика заболевания

Диагноз на случную болезнь однокопытных устанавливают на основании эпизоотологических, клинических, патологоанатомических данных и результатов лабораторных исследований (микроскопического, серологического). В лабораторию для исследования на случную болезнь направляют соскобы с примесью крови из различных мест слизистой оболочки влагалища, мочеиспускательного канала, сперму, экссудат из надрезов отеков и бляшек. Для серологического исследования направляют сыворотку крови.

Лечение

Эффективного лечения случной болезни не разработано, поэтому единственным действенным способом считается предупреждение заноса паразита на территорию хозяйства. Меры профилактики:

В Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» с целью выявления антител к случной болезни лошадей используется метод РСК (реакция связывания комплемента), применение которого способствует своевременному предупреждению распространения заболевания. Квалифицированные специалисты и современное оборудование позволяют получить достоверные результаты испытаний.