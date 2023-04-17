В Жуковском районе мужчина купил винтовку Мосина и стал фигурантом уголовного дела

В Жуковском районе 35-летний мужчина незаконно купил винтовку Мосина и стал фигурантом уголовного дела. Его осудили по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили. что в мае прошлого года мужчина незаконно приобрел 7,62-миллиметров винтовку образца 1891 года конструкции Мосина и патроны к ней, которые хранил по месту своего жительства.

В сентябре прошлого года он решил опробовать приобретение. Для этого приехал в Жирятинский район. Его задержали сотрудниками Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области.

- Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - говорят в прокуратуре. – Приговор в законную силу не вступил.