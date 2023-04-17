Фото: Марина АНТОНОВА.

В Брянске 17 апреля начнет работать штаб акции «Бессмертный полк». Он будет находиться на базе Брянского краеведческого музея. Об этом сообщают в группе краеведческого музея ВКонтакте.

Организатором акции на Брянщине является региональное общественное движение военно-патриотических и поисковых организаций «Отечество». В штабе акции можно будет получить информацию о «Бессмертном полке», а также внести данные участников ВОВ на общероссийский сайт.

Окончательная форма проведения акции уточняется.

Сведения об участниках войны можно разместить самостоятельно заполнить самостоятельно на сайте polkrf.ru

Штаб акции «Бессмертный полк» не ппринимает заявки на изготовление штендеров для участия в акции. Заказать штендер с фотографией можно в любой типографии . Брянска.

Штаб в Брянске будет работать с 17 апреля по 7 мая 2023 года по адресу: площадь Партизан, д. 6, здание Брянского государственного краеведческого музея, кабинет 40. Время работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00; сб., вс. – с 10.00 до 16.00. Штаб не работает 25 апреля, 1 мая. Телефон штаба: 8 (4832) 64-47-88.