Дорабатываются поправки в Федеральный закон о пчеловодстве. О каких изменениях идет речь рассказали в Брянском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ»

10 апреля 2023 года на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации внесен Федеральный закон «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона от 30.12.2020 №490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации». Для борьбы с фальсификатом на рынке продукции пчеловодства планируется усовершенствовать понятие «продукция пчеловодства», а также законодательно закрепить понятие «мед».

Как следует из пояснительной записки к проекту, общероссийский классификатор не определяет продукцию пчеловодства. В соответствии с ФЗ от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» общероссийский классификатор – документ по стандартизации, распределяющий технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и другим) и являющийся обязательным для применения в государственных информационных системах и при межведомственном обмене информацией в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. С учетом изложенного предусматривается приведение в соответствие положений Федерального закона о пчеловодстве с положениями Федерального закона о стандартизации, а также расширить перечень продукции пчеловодства. Кроме того, на сегодняшний день мед, воск, маточное молочко, гомогенат расплода медоносных пчел или трутневого расплода, перга, прополис пчелиный яд, пыльцевая обножка, пчелиный пакет, пчелиная матка называются продукцией пчеловодства. В связи с отсутствием законодательного определения понятия «мед», данное название используется в маркировке продукции, в том числе не являющейся продукцией пчеловодства. Отсутствие сформулированных критериев идентификации меда не позволяет привлекать недобросовестных производителей фальсифицированной продукции к ответственности. Документом предлагается внести поправки в закон о пчеловодстве и дополнить пунктом 8 следующего содержания: «8) Мед – природный сладкий продукт – результат жизнедеятельности пчел, вырабатываемый из нектара растений или выделений живых частей растений, или выделении насекомых, паразитирующих на живых частях растений, которые пчелы собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания». Авторы поправок считают, что законодательное закрепление термина «мед» поможет в борьбе с недобросовестными производителями фальсифицированной продукции.

Для сведения: Специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводят исследования меда по различным показателям качества и безопасности согласно ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», а также осуществляют диагностику болезней пчел.