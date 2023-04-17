В Брянске выставили на торги исторический дом №26 на бульваре Гагарина

Фото: "Росэлторг".

В Брянске выставили на торги исторический дом 19 века №26 на бульваре Гагарина. Его начальная цена - 4 565 947,34 рубля, обеспечение заявки - 456 594,73 рубля. Соответствующую заявку опубликовали 14 апреля этого года на сайте «Росэлторга».

В ней указано, что продают нежилое здание площадью 423,6 квадратных метра. Оно находится в муниципальной собственности.

К зданию исторического дома прилагается земельный участок площадью 660 квадратных метров. Здание можно использовать для «бытового обслуживания», под магазин, банк или страховую деятельность.