Зинаида Чепурных: «Мираторг» оказался для меня настоящей удачей

Фото: агрохолдинг "Мираторг".

После того, как обанкротилась молочная ферма, где она работала заведующей, Зинаида оставалась без работы долгие восемь лет. Объявление о вакансии в агрохолдинге она расценила, как хороший шанс, и не ошиблась. Свиноводческий комплекс в Негино Суземского района – современное экологически безопасное предприятие, на которое можно было бы экскурсии водить, если бы не правила биологической безопасности.

- У нас есть так называемая грязная зона, - рассказывает теперь уже начальник участка Зинаида Чепурных. – Это территория, куда все сотрудники попадают перед началом рабочего дня. Здесь остаются все наши домашние вещи, одежда. Далее душ, мы переодеваемся в свежевыстиранную рабочую одежду и проходим обязательный осмотр. На чистую зону попасть можно только таким путем. Также при устройстве на работу мы подписываем соглашение о том, что не будем содержать свиней в личных подсобных хозяйствах. Это гарантирует, что поголовье на площадке останется здоровым, а покупатель, в конечном итоге, получит качественное безопасное мясо.

Номер один и это обязывает

«Мираторг» сегодня лидирует в стране по производству свинины, причем остается первым номером более 10 лет. Белгородская, Брянская, Орловская, Курская области – везде есть площадки, подобные той, что в Негино. Это, как правило, четыре участка – маточник, где на свет появляется приплод, участок искусственного осеменения, доращивания и откорма животных. В компании есть и специализированные площадки, на которых выполняется только один из этапов технологической цепочки.

- К нам в маточник свиноматки попадают за несколько дней до рождения поросят, после повторного УЗИ, - поясняет Зинаида Чепурных, - у каждого животного свой станок – небольшой загончик. Есть обогрев, корм и вода подаются автоматически. После свиноматка самостоятельно выкармливает потомство, а затем поросята переходят на участок доращивания.

Свинина – второй по популярности сорт мяса в России, поэтому его своевременное качественное производство – одна из важных составляющих продовольственной безопасности страны.

Помимо строгих правил биологической безопасности здесь уделяют повышенное внимание здоровью животных. Операторы ежедневно осматривают поголовье. Вакцинация и другие профилактические меры на предприятиях агрохолднига – обязательная мера. Но качество мяса обеспечивает не только это.

Без стресса и в чистоте

- Мы применяем особые условия содержания свиней, - продолжает знакомство с предприятием Зинаида Чепурных. – Участие человека минимальное и бережное. Мы вмешиваемся только, если это необходимо, а так всю работу проводим, не пугая животных. Механизация поилок и кормушек гарантирует, что корм и вода всегда поставляются вовремя и в необходимом количестве. Собственные корма очень качественные, сбалансированные. Для каждого возраста наших подопечных даже температура в помещении подобрана индивидуально. Вопреки распространенному стереотипу, чистота на участках достойная, запахов, сбивающих с ног, - нет. Комплекс спроектирован и построен с соблюдением современных требований экологической безопасности. Поэтому все стоки поступают в герметичные, накопители, которые изолированы от почвы и грунтовых вод. А оттуда, как в любом рачительном хозяйстве, ценную органику развозят для удобрения многочисленных полей. Биологических отходов на предприятиях «Мираторга» не бывает, здесь производят костную муку, кормовой жир и другие востребованные на рынке продукты, есть собственный ветсанутильзавод. Современные технологии позволяют осуществлять производство мяса в огромных масштабах и при этом не наносить ущерб экологии. Каждая такая площадка проходит этап международной сертификации, поскольку продукция агрохолдинга поставляется еще и во многие страны мира.

При желании сможет каждый

- Зинаида, раньше вы работали на молочной ферме, большая разница в организации предприятий?

- Очень большая! И дело даже не в том, что коров и свиней содержат по-разному, тут у меня есть опыт личного подсобного хозяйства. Технологии, оборудование, квалификация сотрудников, требования безопасности в «Мираторге» на совершенно новом уровне.

- Как вы к этому приспосабливались?

- Знаете, когда я прочла в газете объявление о наборе сотрудников, я так хотела здесь работать, у меня просто какая-то уверенность вдруг появилась. Поэтому все, что происходило после собеседования, воспринимала с огромным энтузиазмом. Мы поехали учиться в корпоративную академию в Выгоничском районе. Такие великолепные преподаватели! Так все понятно, доступно объясняли. Ферма в Негино тогда еще только строилась, поэтому практику мы проходили в других районах и на разных участках. А уж когда площадка заработала, я не верила своему везению: 15 минут от дома, подвоз на корпоративном автобусе, спецодежда – это после восьми-то лет без работы…

- Как вы выживали эти годы?

- Непросто, у меня две дочери, старшая сейчас уже окончила вуз, создала семью, а младшая – студентка. Конечно, выручало собственное хозяйство, но о работе я, если честно, мечтала. Для села – это огромная проблема. Сколько семей пострадало, сколько разрушилось. Многим пришлось уезжать на заработки, жить там в таких условиях, что одно горе… - Сколько вы уже в «Мираторге»? - В марте ровно три года исполнилось. Я сначала несколько месяцев была оператором, работала на участке осеменения, поскольку маточника еще не было. Но если бы вы знали, с какой радостью мы встречали своих животных. Мы понимали, что именно за ними будем ухаживать. Через полгода меня повысили – сделали старшим оператором, сейчас я уже начальник участка.

- Как вы объясняете такой быстрый карьерный рост?

- Мне кажется здесь любой, кто хочет работать, справится и будет замечен, получит повышение, достойно заработает. Двери «Мираторга» открыты, здесь же все объясняют, всему учат. Так что все зависит от тебя и твоего желания. Когда открывали наш маточник, опыта еще на было, так наш руководитель шаг за шагом все делал вместе с нами, он опытный специалист, всему научил, помог.

- За что вы сейчас цените свою работу?

- За стабильность. Я могу сравнить, каково мне растить студентку сейчас и как я себя чувствовала, когда училась старшая дочь. Это небо и земля. Сейчас я знаю, что в конкретный день гарантированно получу конкретную сумму. И это большая зарплата, достойная, такую в Брянской области еще поискать. А у меня рядом с домом. Социальные гарантии – отпуск, больничные, есть поощряющие выплаты. Не только я, все люди это ценят. У нас коллектив очень сплоченный, текучки нет, все за свои места держатся.

А еще «Мираторг» - это всегда интересно. Агрохолдинг постоянно растет, развивается, совершенствуется. И ты можешь расти и развиваться вместе с ним.

Приглашаем на работу! Телефон для справок: +7 (910)730-97-99.