В Климовском районе водитель иномарки врезался в КамАЗ. ДТП произошло 15 апреля около двух часов дня на 17 километре дороги Сачковичи-Старый Ропск-Брахлов. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» ехал со стороны села Старый Ропск в направлении села Брахлов. Разворачиваясь при движении по правой обочине, он врезался в КамАЗ . Им управлял 37-летний водитель, он ехал в попутном направлении и имел преимущество.

- В ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.