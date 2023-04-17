Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские росгвардейцы стали призерами чемпионата по дзюдо регионального общества «Динамо». Соревнования по самбо прошли во Дворце единоборств имени Артема Осипенко. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Сотрудники Управления Росгвардии по Брянской области стали призерами сразу в нескольких весовых категориях. В весовой категории до 90 килограммов первое место занял Алексей Фомичев. В весовых категориях до 60 и 90 килограммов серебро у Данилы Кузякина и Александра Медведева. А в весовых категориях до 66, до 73, до 81 и свыше 100 килограммов - Аким Артамонов, Артур Горлов, Борис Колганов, Владимир Тихонов и

Александр Шведов. Они стали бронзовыми призерами.

По итогам соревнований в общем зачете команда Росгвардии заняла второе место. Победители соревнований получили грамоты, кубки и ценные призы.