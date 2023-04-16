Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Стародубе автоинспекторы задержали 16-летнего мопедиста. Юного нарушителя на мопеде «Орион» остановили 8 апреля около половины пятого вечера. У парня не было водительских прав, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

- Лица достигшие 16-летнего возраста допускаются за руль транспортных средств категории «М» и подкатегории «А1» только после прохождения специального обучения и сдачи экзаменов в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции, - говорят автоинспекторы.

Родителей просят не допускать детей к ключам от любых транспортных средств.

- Запретите управление транспортными средствами без соответствующего на то права и навыков вождения, - обращаются к родителям в Госавтоинспекции.