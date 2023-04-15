Фото: скриншот видео Центральной межпоселенческой библиотеки п. Дубровка

В брянской Дубровке прошли восьмые Алексеенковские чтения под названием «С любовью и добром в сердце жил». В пятницу, 14 апреля, в читальном зале Центральной межпоселенческой библиотеки традиционно собрались участники поэтического клуба «Литературная волна», гости, школьники, педагоги, простые жители Дубровки.

Всех участников события объединила любовь к творчеству нашего поэта-земляка, дань уважения к памяти о нем. В теплой, можно сказать домашней, обстановке собравшиеся читали полюбившиеся им стихотворения поэта, делились воспоминаниями о нем. В рамках встречи показали видеоряд, посвященный творчеству поэта. Также на стихи Николая Алексеенкова прозвучали песни. В завершении участники Алексеенковских чтений сфотографировались на память.

Николай Иванович Алексеенков родился 15 апреля 1951 года в поселке Светлый Дубровского района. Он автор сборников «Поклонись истоку» (1982), «Гнездовье» (1988), «Бабье лето» (1995), «Исповедь» (2001), «Поле судьбы» (2008), «Наследство» (2011), «Лети, моя песня!» (2013), «Избранные стихотворения». Его стихи переводили на украинский, белорусский и немецкий языки.

Николай Иванович - поэт и журналист. В 1980 году он пришел в районную газету «Знамя труда», которой отдал 30 лет жизни. Он был корреспондентом сельхозотдела, заведующим отделом писем, заместителем главного редактора. Журналистский путь Николая Ивановича тесно связан с передовым сельхозпредприятием в Дубровском районе СПК «Зимницкий».

Фото: Николай Алексеенков. Фото: из архива Центральной межпоселенческой библиотеки п. Дубровка.

Наш земляк - лауреат Всероссийской литературной премии имени Ф. И. Тютчева «Русский путь» (2009) и премии Николая Рыленкова. Награжден медалями «К 200-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева» и «100 лет профсоюзам России». Член Союза писателей России с 1996 года, член Союза журналистов СССР с 1983 года.

Жизнь поэта трагически оборвалась 2 ноября 2015 года. В 2016 году прошли первые Алексеенковские чтения. Памятные мероприятия в честь поэта в Дубровском районе проходят дважды в год: в день его рождения 15 апреля и в день его смерти 2 ноября. Такое решение принял коллектив Центральной межпоселенческой библиотеки. А участники этих мероприятий одобрили и поддержали его.

В память о Николае Алексеенкове в Дубровке установили мемориальные доски на здании Центральной межпоселенческой библиотеки и на территории сельхозпредприятия СПК «Зимницкий.