Брянцев приглашают на концертную программу "Дети оркестра"

21 апреля 2023 г. в 19.00 на сцене к/з «Дружба» состоится необычный концерт Брянского Губернаторского симфонического оркестра, под управлением художественного руководителя и главного дирижёра заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна.

В концертной программе «Дети оркестра» примут участие дети артистов оркестра, которые пошли по стопам родителей и обучаются в лучших музыкальных учебных заведениях Москвы. Также в концерте примет участие специальный гость – лауреат международных конкурсов Альберт Романенко (скрипка). Преемственность поколений – очень важная взаимосвязь представителей разных возрастных категорий, особенно в семейных взаимоотношениях, когда сын продолжает дело отца, а дочь, к примеру, развивает в себе таланты бабушки. Таким образом, развивается и преумножается опыт предшествующих поколений. Артур Амбарцумян – сын Эдуарда и Анны Амбарцумян. Вначале обучался игре на фортепиано и неоднократно выступал в качестве солиста с Брянским Губернаторским симфоническим оркестром. Но 4 года назад Артур заинтересовался контрабасом и теперь он студент 2 курса РАМ им.Гнесиных в классе заслуженного артист России, заслуженного деятеля искусств России профессора А.А.Бельского. Артур исполнит 1 часть Концерта для контрабаса с оркестром итальянского скрипача и композитора Антонио Капуцци. Евгений Попов – сын замечательного флейтиста Александра Попова и Ирины Поповой (фортепиано, синтезатор). Евгений обучается игре на скрипке с 6 лет, сначала в Донецке, затем в Брянске, а в настоящее время является учеником 9 класса Центральной музыкальной школы при МГК им.Чайковского, класс преподавателя Т.А.Полозовой. За время обучения Евгений стал лауреатом Всероссийского и Международного конкурсов, а в 2022 г. стал стипендиатом Международного благотворительного фонда В.Спивакова. Евгений исполнит 2 и 3 части Концерта для скрипки с оркестром финского композитора Яна Сибелиуса. Артём Казарян – сын Татьяны Захаровой, первой флейты нашего оркестра. Начал заниматься музыкой с 5 лет, сначала в Курске, затем в Брянске, среднее образование получил в Академическом музыкальном училище при МГК им.П.И.Чайковского. Сейчас продолжает обучение в РАМ им.Гнесиных в классе доцента А.А.Раева (валторна). В ноябре 2021 года стал лауреатом Международного конкурса исполнителей на духовых инструментах «Северная рапсодия». Артём исполнит 1 часть Концерта для валторны с оркестром №1 Рихарда Штрауса. Антон Казарян – младший сын Татьяны Захаровой. Начал заниматься музыкой в 4 года, закончил ДШИ №10 г.Брянска, в настоящее время учится на 1 курсе Академического музыкального училища при МГК им.П.И.Чайковского в классе заслуженного артиста России А.В.Ферапонтова. За время обучения стал дипломантом Международного конкурса-фестиваля им.Ю.Н.Должикова. Антон исполнит 1 часть Концерта для валторны с оркестром №1 Вольфганга Моцарта. Солисты: Артур Амбарцумян (контрабас) Альберт Романенко (скрипка) Евгений Попов (скрипка) Артём Казарян (валторна) Антон Казарян (валторна) В программе: А. Капуцци. Концерт для контрабаса с оркестром, 1 часть Ф. Шуберт. «Серенада» для скрипки с оркестром П. И. Чайковский. «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» Т. Альбинони. «Адажио» Я. Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром, 2 и 3 части Р. Штраус. Концерт для валторны с оркестром №1, 1 часть В. А. Моцарт. Концерт для валторны с оркестром №1, 1 часть

Возрастная категория: 6+

Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно для оплаты билетов на концерт могут воспользоваться «Пушкинской картой».

Билеты можно приобрести по ссылке: https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya а также, на официальном сайте www.filarmonia32.ru

Справки по телефонам: +7 (4832) 74-57-04 +7 (920) 603-66-63 а также, в сообществах оркестра в соцсетях: ВКонтакте - https://vk.com/bgso32 Одноклассники - https://ok.ru/group/58722464956419

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