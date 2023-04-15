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НовостиОбщество15 апреля 2023 10:07

Брянские росгвардейцы обеспечат безопасность верующих на Пасху

Для этого привлекут больше 150 человек
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские росгвардейцы обеспечат безопасность верующих во время празднования Пасхи. В ночь с 15 на 16 апреля на страже общественного порядка будут стоять больше 150 военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Брянской области. Об этом сообщают в пресс-службе управления региональной Росгвардии.

Взрывотехники и кинологи ОМОН Управления Росгвардии по Брянской области осмотрят соборы и церкви и прилегающие к ним территорий, где пройдут церковные службы.

- В пасхальную ночь маршруты патрулирования групп задержания подразделений вневедомственной охраны будут приближены к местам проведения праздничных мероприятий, - говорят в Росгвардии.

Пасхальные богослужения в Брянске традиционно пройдут в Кафедральном соборе Троицы Живоначальной, Успенском соборе Свенского мужского монастыря.