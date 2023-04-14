На базе Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» состоялось обучение по теме: «Правила приема и методы отбора проб пищевых и кормовых зерновых, зернобобовых и масличных культур»

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Обучение по программе провели: заведующая отделом качества зерна, продуктов его переработки и семян Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Венера Умеренкова, главный специалист Брянского отдела инспекции ФГБУ «ВНИИЗЖ» Лариса Синявина и заместитель начальника отдела надзора в сфере безопасности зерна, семеноводства и безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям Любовь Прохина.

В ходе занятий были рассмотрены актуальные для слушателей вопросы, среди которых:

Кроме того, были рассмотрены наиболее частые нарушения из практики контрольно-надзорной деятельности Россельхознадзора.

По окончании обучения все коллеги прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Сообщаем, что в разделе официального сайта ФГБУ «ВНИИЗЖ» доступна вся информация по курсам повышения квалификации, индивидуальным стажировкам, программам обучающих вебинаров и семинаров. Получить подробную информацию и оставить заявку на обучение можно по электронным адресам: