В Брянской области 16 и 17 апреля изменят расписания двух пригородных поездов. На перегоне Брянск-Орловский – Брянск-Льговский пройдут плановые ремонтно-путевые работы. Технологическое «окно» продлится с 9:30 до 14:00.

Об этом сообщают в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

В эти дни два поезда будут ходить по укороченным маршрутам. Поезд №6557 Брянск-Орловский – Суземка (отправлением в 12:41) выйдет в рейс от станции Синезерки в 13:24, №6305 Брянск-Орловский – Унеча (отправлением в 12:51) - от станции Свень в 13:17.

Пассажиров просят заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это они могут на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».