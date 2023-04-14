Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске полицейские ищут мужчину, расплатившегося в магазинах чужой банковской картой. В полицию с заявлением обратилась 25-летняя жительница Бежицкого района. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области

Полицейские провели проверку и выяснили, что банковской картой заявительницы в магазинах расплачивался неизвестный мужчина. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Разыскиваемый выглядит так: на вид 40-45 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в черную куртку с белым воротником. На куртке есть надпись белого цвета. На нем были черная шапка и темные брюки.

- Для выяснения всех обстоятельств инцидента УМВД России по городу Брянску просит оказать содействие в установлении личности мужчины, - обращаются к жителям города полицейские. - Если вы обладаете какой-либо информацией, сообщите в полицию по телефонам 8 (4832) 67-01-02 или 8 999 376 78 70.