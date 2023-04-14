В Брянске на улице Орловской после ДТП с семилетним мальчиком сделали пешеходный переход

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

В Брянске на улице Орловской после ДТП с семилетним мальчиком сделали новый пешеходный переход. Его обустроили в районе дома №30. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Автоинспекторы осмотрели место дорожного происшествия, случившегося здесь 9 апреля. Легкими ссадинами «отделался» семилетний мальчик.

- Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что через проезжую часть улицы Орловской в границах нерегулируемого перекрестка с улицы Миниснкой отсутствует пешеходный переход, что создает угрозу жизни и здоровью пешеходов, массово переходящих проезжую часть дороги в рассматриваемом месте, - рассказали в Госавтоинспекции. - При этом, расстояния до ближайших пешеходных переходов составляет 270 (по улице Металлистов, д. 20 в районе пересечения с улицей Институтской) и 230 метров (у дома № 24 по улице Орловской напротив входа в МБОУ СОШ № 67), соответственно.

Соответствующую информацию о необходимости обустройства нерегулируемого пешеходного перехода через проезжую часть улицы Орловской у дома № 30.направили в Брянскую городскую администрацию.