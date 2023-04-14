Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на Пасху пустят дополнительные автобусы и троллейбусы. Автобусы в городе 15 апреля будут ходить по расписанию выходного дня. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Для прихожан церквей дополнительно выделят два автобуса на маршрут №25а «Школа №61 – Телецентр».

Время отправления дополнительных автобусов от конечных остановочных пунктов:

— «Школа№61»: 13:43, 15:05, 16:28, 18:39, 21:23, 22:10, 23:55, 24:40.

— «Телецентр» 15:06, 16:35, 17:57, 20:06, 22:41, 23:25, 1-10, 1-55.

16 апреля 2023 года в праздник Светлого Христова Воскресения также будет работать дополнительный транспорт:

№10а «Поликлиника БАЗ -пос. Чайковичи»

Время отправления от конечного остановочного пункта «Поликлиника БАЗ» — 11:35, от остановочного пункта «Пос. Чайковичи» — 12:15.

№16ак «Брянск-2 –ст. Снежетьская»( 2 дополнительных автобуса)

Время отправления дополнительного автобуса от конечного остановочного пункта «Брянск-2» — 07:45, 08:20, 8:40, 09:15, 09:45, 10:15, 10:40, 11:15, 12:10, 12:40, 13:20, 13:50,

Время отправления от конечного остановочного пункта «ст. Снежетьская» — 08:15, 08:50, 09:10, 09:50, 10:10, 10:50, 11:10, 11:40, 12:40, 13:10, 13:45 (до школы №28; 14:20 (до школы №28).

№19а «Гипермаркет 2х2 – Водозабор» (2 дополнительных автобуса)

Время отправления дополнительных рейсов от конечного остановочного пункта: «Гипермаркет 2х2» — 9:10, 10:00, 10:40, 11:33, 12:13, 13:03, 13:43, 14:27 (до Хлебокомбината), 15:07 (до Хлебокомбината),

Время отправления дополнительных рейсов от конечного остановочного пункта «Водозабор» — 8:20, 9:15, 9:55, 10:45, 11:25, 12:15, 12:55, 13:45, 14:25.

№30а «Больница №2 – ул. Чичерина» (1 дополнительный автобус)

Время отправления автобуса от конечного остановочного пункта «Больница №2» — 7:30, 8:35, 9:40, 10:50, 11:50, 12:50, 13:46 (до Хлебокомбината),

Время отправления автобуса от конечного остановочного пункта «ул. Чичерина» — 8:04, 9:03, 10:17, 11:18, 12:18, 13:18.

Маршрут «Брянск 2 — Ковшовка» (10 автобусов с режимом работы с 8:00 до 15:00 и интервалом движения 3 минуты)

Маршрут «Бежичи (ул. Д. Бедного) – Дарковичи»(15 автобусов с режимом работы с 8:00 до 15:00 и интервалом движения 8 минут).

Маршрут «ЖД вокзал Орджоникидзеград – Дарковичи» (8 автобусов с режимом работы с 8:00 до 15:00 и интервалом движения 8 минут).

Маршрут «Ул. Никитина — ул. Абашева» (2 автобуса с режимом работы с 8:00 до 15:00 и интервалом движения 8 минут).

Маршрут «Ул. Никитина — Мамоново поле» (5 автобусов с режимом работы с 7:50 до 15:00 и интервалом движения 5 минут)

Маршрут «Больница 2 — Большое Полпино» (4 автобуса с режимом работы с 8:00 до 15:00 и интервалом движения 8 минут)

Маршрут «Универсам – Дарковичи» (8 автобусов с режимом работы с 7:50 до 15:00 и интервалом движения 8 минут).

В случае отсутствия пассажиропотока по дополнительным маршрутам возможны корректировки в интервале движения и окончании работы автобусов по маршруту.

В воскресенье, 16 апреля, работу по троллейбусным маршрутам №6т «10-й микрорайон – Бульвар Щорса» (интервал движения — 18 минут) и №12т «Камвольный комбинат – Телецентр» (интервал движения — 15 минут).

Также для подвоза горожан на службу в Брянский Кафедральный собор в ночь с 15 на 16 апреля пустят дополнительные ночные троллейбусы:

- маршрут «Ул. Горбатова – Юрфак БГУ»: время отправления от остановочного пункта «Ул. Горбатова» — 23:12;

- маршрут «Телецентр – Юрфак БГУ»: время отправления от остановочного пункта «Телецентр» — 23:17;

- маршрут «Юрфак БГУ – Центральный рынок»: время отправления от остановочного пункта «Юрфак БГУ» — 23:31.

По окончании мероприятия троллейбусы развезут прихожан по аналогичным маршрутам.

Напомним, что в Брянске на Пасху и Радоницу ограничат движение и парковку автомобилей возле церквей и храмов.