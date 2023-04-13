В брянском Дятькове хозяйку кафе осудили за попытку подкупить полицейского. 47-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела по статье «Покушение на дачу взятки». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 14 января этого года хозяйка кафе, не желая получить штраф за торговлю немаркированным алкоголем без применения контрольно-кассовой техники, попыталась подкупить полицейского. Женщина положила ему в сумку 100 тысяч рублей. Правоохранитель от взятки отказался.

- Суд приговорил хозяйку кафе к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, - говорят в прокуратуре. – Приговор в законную силу не вступил.