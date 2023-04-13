В Брянске осудят наркосбытчиков из Московской области

В Брянске судят наркосбытчиков из Московской области. Фигурантами уголовного дела стали 30 и 24-летние мужчины 26-летняя женщина. Их обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с января по ноябрь прошлого года иностранцы в составе банды с помощью «закладок» пытались сбыть в брянской и Смоленской областях наркотик общей массой больше 13,4 грамма. Сведения о нахождении наркотика фигуранты передавали по интернет-месседжеру «оператору» организованной группы. В декабре прошлого года сообщников задержали правоохранители, а наркотик изъяли.

- Уголовное дело рассмотрит Бежицкий районный суд Брянска, - говорят в прокуратуре.