Спрос на ипотеку в ЦФО вырос на 45%

В марте только ВТБ выдал жителям ЦФО (без учета Москвы и Московской области) более 2 тысяч жилищных кредитов на 6,7 млрд рублей. И по количеству, и по объему это примерно в полтора раза больше показателей февраля. В топ-3 по объему продаж вошли Воронеж (1,4 млрд рублей), Белгород (688 млн рублей) и Курск (535 млн рублей). Всего за три месяца этого года банк предоставил жителям ЦФО 13,7 млрд рублей на приобретение жилья. Средний чек составил около 3,3 млн рублей.

С начала года ипотеку оформили 4,2 тыс. жителей центральных регионов России (без учета Москвы и Московской области). Самым активным месяцем ипотечных продаж стал март — примерно половина сделок первого квартала была заключена именно в этот период. Около трети ипотечных заемщиков в ЦФО за январь-март воспользовались программами господдержки.

По итогам первого квартала банк в целом оформил 44 тыс. ипотечных кредитов на 228 млрд рублей. В это же период объем ипотечных сделок по всей России составил 1,2 трлн рублей. В прошлом году в январе-марте продажи ипотеки достигли 1,3 трлн рублей. Это было связано с тем, что на рынке наблюдался ажиотажный спрос из-за экстремального роста ставок.