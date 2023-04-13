Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Бывшего заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области арестовали до 9 июня. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Меру пресечения бывшей чиновнице избрал 12 апреля Советский районный суд Брянска.

Напомним,чиновницу задержали 12 апреля. На Ларису Борщевскую завели уголовное дело по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере».

По версии следствия, с сентября 2021 года по декабрь 2022 года подозреваемая была в Брянске. Она получала через посредника в интересах фармацевтической компании взятки в общей сумме больше 1,5 миллиона рублей за обеспечение заключения договоров поставок лекарственных препаратов без проведения конкурсов.

Борщевскую, задержанную за взятку, уволили с занимаемой должности заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области. Ее имени нет на сайте ведомства.