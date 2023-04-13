«Мираторг» инвестировал 84 млн рублей в строительство ремонтно-механического комплекса в Брянской области

Фото: АПХ «Мираторг».

Брянск, 13 апреля – АПХ «Мираторг», ведущий производитель основных видов мяса в России, в рамках корпоративной программы импортозамещения инвестировал 84 млн рублей в строительство ремонтно-механического участка (РМУ) на территории Выгоничского района Брянской области.

«Мираторг» - крупнейший инвестор в агропромышленный сектор Брянской области. Растениеводческие компании, животноводческие, свиноводческие и птицеводческие площадки, мясоперерабатывающие заводы и предприятия глубокой переработки обеспечивают рабочими местами население, прежде всего, сельских районов области. Компания продолжает развитие: ближайшие перспективы связаны с запуском новых производственных активов и развитием действующих направлений производства.

Агрохолдинг приступил к замещению зарубежных поставщиков технического оснащения еще в 2020 году в связи с ростом стоимости обслуживания оборудования и необходимостью снизить зависимость от импорта. Ремонтно-механический участок является логическим дополнением созданного в регионе крупнейшего в стране кластера по убою и переработке крупного рогатого скота (КРС) и автоматизированного комплекса по производству мяса птицы. Ежегодно предприятия наращивают производство, поэтому поддержанию высокого технического уровня заводов уделяется особое внимание.

Основная задача РМУ - обеспечить бесперебойную эксплуатацию собственного оборудования при минимальных затратах на ремонт и обслуживание. В состав предприятия входят: сварочный пост, участки металлообработки, слесарных работ и ремонта спецтехники. Комплекс выполняет централизованный ремонт оборудования заводов, а также изготавливает запасные части и сменные детали, разрабатывает аналоги импортных комплектующих. Современные производственные мощности, высокая квалификация сотрудников позволяют проектировать и изготавливать широкий ассортимент изделий в партиях требуемого объема, справляться с реализацией как стандартных задач, так и сложных проектов. Качество запчастей-аналогов не уступает зарубежным оригиналам, соответствуют всем международным стандартам .

«Стабильное функционирование технического оборудования на производстве – один из ключевых факторов рентабельности наших проектов, эффективности и развития предприятий. Запуск собственного ремонтно-механического участка гарантирует бесперебойную работу заводов, позволяет исключить обращение к посредникам и снизить себестоимость ремонтных работ. Структура РМУ имеет комплексный характер и обеспечивает выполнение всех ремонтных работ и их обслуживание. Отечественная продукция не уступает в качестве, а во многом и превосходит импортные аналоги. Кроме того, новое производство – это дополнительные рабочие места и рост налоговых поступлений в бюджет », - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».