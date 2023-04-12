Фото: А.В. БОГОМАЗ,vk.com.

Брянский губернатор наградил медалью «За отвагу» Федора Симоненко, спасшего двух девочек во время атаки диверсантов. Указ о награждении отважного школьника подписал Президент России Владимир Путин. Награду мальчик получил в присутствии Героев России Александра Постоялко и Андрея Фроленкова. Об этом 12 апреля сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Глав региона пожал мальчику руку, вручил диплом и коробочку с наградой.

Напомним, 2 марта во время нападения диверсантов Федор проявил отвагу и здравомыслие: несмотря на полученное пулевое ранение, мальчик вывел из машины, попавшей под обстрел, двух девочек, с которыми ехал в школу, и спрятал в лесу.

В начале марта Федор также получил медаль "Доблесть и отвага" из рук героя России Сергея Петрова.