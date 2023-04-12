Спрос на автокредиты увеличился

По итогам первого квартала жители Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) оформили только в ВТБ автокредитов более чем на 2,7 млрд рублей. Это на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А по количеству сделок результат превысил прошлогодний почти в два раза.

С начала года жители регионов ЦФО получили в банке ВТБ 2,5 тыс. автокредитов на 2,7 млрд рублей. Средний чек составил около 1,1 млн рублей. Регионами-лидерами по объему выданных на покупку автомобилей средств стали Воронежская, Тульская, Рязанская, Белгородская и Калужская области.

По объему выдач самым активным месяцем квартала оказался март, на который пришлось 40% выдач. В это месяце жители центральных регионов России (без учета Москвы и Московской области) получили в ВТБ 1,1 млрд рублей. Это на треть больше объема выдач февраля.

За январь-март 2023 года банк ВТБ в целом оформил около 18 тысяч автокредитов на 22 млрд рублей, что по объему в 1,5 раза превышает итоги аналогичного периода 2022 года. Высокую долю в выдачах кредитов занимают транспортные средства с пробегом, что связано с ограниченным выбором новых автомобилей на отечественном рынке. В январе-марте машины на вторичном рынке приобрели 60% клиентов ВТБ. Наибольший интерес заёмщики проявляли к маркам Kia, Hyundai и Lada.

По оценкам специалистов ВТБ, в России по итогам первого квартала на покупку транспортных средств физлица получили около 250 млрд рублей. Это примерно на четверть превосходит итоги января-марта прошлого года.