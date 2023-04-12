Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В брянском аэропорту завершают реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Она будет соответствовать всем современным нормам и требованиям и способна в любую погоду принимать все типы воздушных судов. Ведут работы по водосточно-дренажной сети, устройству обочин. В мае подрядчик приступит к монтажу светосигнального оборудования. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Также строят новый пассажирский перрон. Он вмещает восемь самолетов и стоянку для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Строят и периметры ограждения.

- Уже начата разработка проекта нового аэровокзала, а пока будет обновлен фасад существующего здания, выполнен косметический ремонт внутренних помещений, - рассказал глава региона.