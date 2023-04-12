Коллектив Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» принимает активное участие в весеннем субботнике

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Апрель — традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники — добрая традиция, объединяющая поколения. В приподнятом настроении и с зарядом бодрости сотрудники Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» принимают активное участие в месячнике по благоустройству.

Вооружившись полимерными мешками и садовым инвентарем, коллективы структурных подразделений филиала очищают зелёную зону, собирают крупный мусор, старую листву, сухие ветки. На внутренней территории учреждения уже покрашены бордюры и проведены работы по обрезке кустарников.

Мероприятия по благоустройству стартовали 06 апреля и продлятся до 14 апреля текущего года.