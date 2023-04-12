В Брянске в День космонавтики прошел митинг на бульваре Гагарина

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянске в День космонавтики на бульваре Гагарина прошел митинг. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

По традиции участники митинга возложили цветы к памятнику легендарному космонавту.

Ровно 62 года назад гражданин СССР Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый космический полет. 108 минут, которые он провел на орбите, ознаменовали начало новой космической эры.

В 1966 году Юрий Гагарин посетил Брянскую область .Космонавт побывал в Дубровском, Дятьковском, Новозыбковском, Клинцовском районах. Также он посетил Брянский машиностроительный завод, а кульминацией поездки стала встреча с брянцами на стадионе «Динамо» 26 мая 1966 года.