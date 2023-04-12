В Брянске восьмилетний мальчик угодил под колеса иномарки

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Бежицком районе Брянске восьмилетний мальчик угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 11 апреля около часа дня на улице Флотской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехал по улице Флотской в направлении улицы Ульянова. Он проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора для пешеходов справа налево по ходу движения автомобиля.

- Школьника с различными травмами доставили в больницу, - говорят в Госавтоинспекции. – Он был одет в куртку серо-черного цвета, с имеющимися несъемными световозвращающими элементами.