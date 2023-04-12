Фото: скриншот видео, Телеграм-канал "Говорит КрасноV".

Адвокат Краснов рассмотрел в видео на фоне «Мерседеса» на Брянщине дискредитацию российской армии. На своей странице в Телеграм-канале «Говорит КрасноV» он дал оценку выступлению женщин из приграничных деревень региона.

Известный юрист, почетный адвокат России высказал свое мнение по поводу автора видеоролика.

- Собрал, разогрел и записал этот бабий бунт на фоне недешевого «Мерседеса» депутат брянского законодательного собрания,- написал Дмитрий Краснов. - Понимаю, что депутатам хочется пиариться. Но также понимаю и то, что региональный депутат не обладает неприкосновенностью. Если эта провокация, если это приглашение террористов в Россию останется безнаказанным, попрошу принять меры прокурорского реагирования к брянским правоохранителям.