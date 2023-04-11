Актуализирована Программа развития газоснабжения и газификации Брянской области на 2021-2025 годы

Фото: ПАО «Газпром».

ПАО «Газпром» и Брянская область подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

Пятилетняя программа была утверждена в 2020 году. Вместе с тем, к настоящему времени в регионе возникла дополнительная потребность в реконструкции газовой инфраструктуры. Так, в обновленный документ включены реконструкция и техническое перевооружение еще 8 газораспределительных станций (ГРС) и реконструкция трех газопроводов-отводов в Погарском, Клинцовском, Новозыбковском Суражском, Унечском, Жуковском, Почепском, Клетнянском и Карачевском районах.

В общей сложности актуализированная программа предусматривает техническое перевооружение и реконструкцию 14 ГРС. Это позволит подключить новых потребителей и обеспечит возможность увеличить объемы газопотребления действующих.

По итогам программы будет построено восемь межпоселковых газопроводов, а также газораспределительные сети для газификации населенных пунктов Выгоничского, Жуковского, Карачевского, Клетнянского, Почепского, Суражского и Унечского районов.

В свою очередь, регион продолжит оказывать меры социальной поддержки гражданам при газификации домовладений.