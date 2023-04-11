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НовостиСпорт11 апреля 2023 17:13

В Брянске в крытом манеже приступят к обустройству футбольного поля

Центральное ядро спортобъекта начнут делать с понедельника
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Бежицком районе Брянска в крытом футбольном манеже строители начнут делать футбольное поле. Размер центрального ядра спортивного объекта – 90 на 55 метров. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Строительные работы идут по графику. Уже готов фундамент, сделали монтаж металлокаркаса, кровельных и стеновых сэндвич-панелей, тепло- и электросетей.

- В крытом футбольном манеже можно будет не только организовать круглогодичный учебно-тренировочный процесс для воспитанников спортшколы «Динамо-Брянск», но и проводить соревнования различного уровня, - сказал глава региона.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.