Юные дзюдоисты из Брянска вошли в пятерку сильнейших

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Юные дзюдоисты спортшколы по борьбе города Брянска вошли в пятерку сильнейших. В Орле прошли всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет «Памяти Е.Н. Вильковского» на призы РО ФСО «Юность России». Об этом сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Брянские спортсмены показали отличные результаты. Ярослав Ишутин занял третье место в весовой категории до 55 килограмм, а Денис Сафронов стал пятым в весовой категории 42 килограмма.

Тренирует ребят Елена Исаева. «КП-Брянск» присоединяется к поздравлением в адрес наставника и юных спортсменов.