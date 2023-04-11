Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В брянских лагерях летом отдохнут больше 47 тысяч ребят. В их числе около 18 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На проведение оздоровительной кампании выделили 372, 6 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Ребят примут в 399 оздоровительных лагерях и санаториях. Это шесть лагерей санаторного типа (на базах санаторных здравниц), 12 - загородных и 381 - с дневным пребыванием на базе образовательных организаций.В этом году предполагают организовать около 70 профильных смен, в которых примут участие больше 4 700 детей, по программам художественной, туристко-краеведческой, социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной направленности.

У юных брянцев, добившихся успехов в общественной деятельности и учебе, ставшие победителями конкурсного отбора в автоматизированной информационной системе «Путевка», по традиции будет возможность отдохнуть во Всероссийских детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан». Также брянских детей ждут в оздоровительных лагерях и санаториях Республики Беларусь.