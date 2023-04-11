Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске построят храм региональной Росгвардии. Для будущего храма во имя святого князя Александра Невского при ОМОН «Арсенал» Управления Росгвардии по Брянской области 11 апреля передали крест с частицей Святого Животворящего Креста Господня и иконы. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

- У сотрудников спецподразделений в месте дислокации появилась возможность преклониться перед иконами и частицами мощей святых, попросить покровительства и защиты, так необходимых в их ответственной и опасной работе, отметил начальник регионального управления Росгвардии генерал-майор полиции Иван Ванчугов.

В декабре прошлого года на территории базы ОМОН «Арсенал» Управления Росгвардии по Брянской области секретарь Брянской Епархии протоиерей Павел Чикалин совершил чин освящения закладного камня и водружения креста на месте строительства храма в честь святого благоверного князя Александра Невского.