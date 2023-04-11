Фото: Марина АНТОНОВА.

Брянский губернатор поручил сменить парковки для элетросамокатов. Об этом он сообщает на своей странице ВКонтакте.

Александр Богомаз против размещения электросамокатов на Площади Партизан и Кургане Бессмертия.

- Места воинской славы превратились в «гаражи», стоянки для электросамокатов! – сказал глава региона. - Такое отношение к нашей героической памяти просто недопустимо! Организация и размещение парковок для средств индивидуальной мобильности - это работа органов местного самоуправления, городской власти, в частности, отдела муниципального контроля.

Александр Богомаз дал поручение главе Брянской городской администрации, главе города Брянска проработать этот вопрос в самое ближайшее время.