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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 8:32

В брянских реках Десна и Болва уровень воды снизился еще на 12 сантиметров

Половодье в областном центре идет на спад
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В брянских реках Десна и Болва уровень воды за сутки снизился еще на 12 сантиметров

Пик половодья прошел Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации 11 апреля со ссылкой на управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска.

После снижения уровня воды на 12 сантиметров общий уровень воды в Десне составляет 394 сантиметра, а в Болве – 572.

Напомним 10 апреля вода в Десне и Болве ушла на 15 сантиметров. По-прежнему в Брянске действует уровень «Чрезвычайная ситуация», введенный из-за паводка с 30 марта.