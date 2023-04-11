Фото: центр здорового слуха «Аудиале».

В сети центров здорового слуха «Аудиале» действует акция «Меняем старый слуховой аппарат на новый со скидкой 20%».

Приобретайте новый слуховой аппарат выгодно вместе с «Аудиале»!

При сдаче подержанного слухового аппарата в нашем центре дарим скидку 20% на покупку нового слухового аппарата.

Для сдачи принимаются любые подержанные слуховые аппараты вне зависимости от марки, серии, мощности и производителя. Состояние и работоспособность устройства также значения не имеют.

Адрес: г. Брянск, б-р 50 лет Октября, д. 3.

Телефон: +7 (4832) 77-01-71

Реклама.Акция действует с 01.04.2023г. по 31.12.2023г. Полные условия акции на сайте audiale.ru в разделе «Акции».подробности по тел.8(4832)77-01-71 Организатор акции ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» *Данное предложение не суммируется с другими акциями и прочими специальными условиями, проходящими в центрах здорового слуха «Аудиале». При сдаче более одного слухового аппарата единовременно размер скидки не увеличивается.

Имеются противопоказания.Необходима консультация специалистов.