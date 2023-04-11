Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Юные таланты из брянского поселка Октябрьский завоевали Гран-при и дипломы международного конкурса «Рассвет талантов». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Сольное выступление Анастасии Матюшовой, представившей студию вокала «Харизма», отметили Гран-при. Диплом Лауреата первой степени получил дуэт Ольги Макешиной и Анны Беззубовой. Девочки также представляли студию вокала «Харизма» под руководством Демьяна Цыбина.

Участницы старшей группы хореографического коллектива «Викария» (руководитель Анастасия Чиркова) принесли в копилку коллектива два диплома Гран-при! («Роза» и «Ветер перемен»).